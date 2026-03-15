«Между нами есть сходство». Льюис Хэмилтон — о сравнениях Антонелли с ним

«Между нами есть сходство». Льюис Хэмилтон — о сравнениях Антонелли с ним
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон предположил, что между ним и гонщиком «Мерседеса» итальянцем Андреа Кими Антонелли есть сходство после того, как тот завоевал первый поул в карьере в квалификации Гран-при Китая.

«Возможно, между нами есть сходство. Я тоже был новичком, хотя тогда моим напарником был уже двукратный чемпион Алонсо, который был в этом деле очень-очень долго. Не думаю, что Кими нужны какие-то советы — он только что завоевал поул-позицию. У Антонелли есть вся необходимая мудрость. И думаю, что ему просто нужно получать удовольствие от процесса, продолжать делать то, что делает, не опускать руки, упорно работать и не сдаваться, что явно не в его характере. Уверен, что у него всё получится», — приводит слова Хэмилтона портал F1oversteer.

