Эрикссон завоевал первый поул в серии IndyCar. Шумахер — 17-й на старте ГП Арлингтона

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, выступающий за команду Andretti Global в серии IndyCar, завоевал первую в карьере поул-позицию в американском первенстве. Шведский пилот стал лучшим в квалификации третьего этапа сезона-2026 — Гран-при Арлингтона, проходящего на новой уличной трассе.

В финальном сегменте квалификации круг Эрикссона оказался на 0,46 секунды быстрее результата Алекса Палоу, четырёхкратного чемпиона IndyCar, который занял второе место. Следом расположился Пато О’Уорд из команды Arrow McLaren, опередивший Уилла Пауэра, Феликса Розенквиста и Маркуса Армстронга.

Лидер чемпионата Джозеф Ньюгарден не прошёл в финальный сегмент и по итогам квалификации занял лишь 11-е место. Экс-пилоты Формулы-1 Ромен Грожан и Мик Шумахер не прошли дальше первого раунда и расположились в итоговых протоколах на 15-й и 17-й строчках.

Стартовая решётка Гран-при Арлингтона (топ-12):

1. Маркус Эрикссон (Andretti Global).

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing).

3. Пато О’Уорд (Arrow McLaren).

4. Уилл Пауэр (Andretti Global).

5. Феликс Розенквист (Meyer Shank w/ Curb-Agajanian).

6. Маркус Армстронг (Meyer Shank w/ Curb-Agajanian).

7. Кайл Кирквуд (Andretti Global).

8. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing).

9. Дэвид Малукас (Team Penske).

10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing).

11. Джозеф Ньюгарден (Team Penske).

12. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises).

…15. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing).

…17. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing).

Гран-при Арлингтона серии IndyCar стартует в воскресенье, 15 марта, в 20:05 мск.