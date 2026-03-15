Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1 отменены из-за событий на Ближнем Востоке

Этапы Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии официально отменёны.

«Сегодня было подтверждено, что после тщательной оценки ситуации из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя рассматривались различные альтернативные варианты, в итоге было принято решение не проводить никаких замен в календаре на апрель.

Этапы Формулы-2, Формулы-3 и F1 Academy также не состоятся в запланированные сроки. Решение было принято после консультаций с Международной автомобильной федерацией (FIA) и соответствующими промоутерами», — говорится в заявлении на официальном сайте Формулы-1.

Отмена этапов произошла на фоне продолжающегося конфликта между США/Израилем и Ираном. Ранее сообщалось, что Потери Формулы-1 превысят £ 100 млн (около $ 132 млн), поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия выплачивают одни из самых высоких взносов за проведение Гран-при.

Напомним, что в предстоящий уикенд проходит второй этап сезона — Гран-при Китая. Через две недели после него состоится Гран-при Японии, а четвёртый этап на фоне отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии состоится в Майами 3 мая.