Президент Формулы-1 сделал заявление на фоне отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали опубликовал на официальном сайте заявление на фоне объявления об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, которые были запланированы в апреле.

«Несмотря на то, что это было сложное для принятия решение, оно, к сожалению, было единственным правильным, исходя из ситуации на Ближнем Востоке. Я бы хотел поблагодарить ФИА и наших прекрасных промоутеров за поддержку и полное понимание, ведь они с нетерпением ждали возможности принять соревнования с присущими им энергией и энтузиазмом. Мы также ждём возможности вернуться как только позволят обстоятельства», — приводит слова Доменикали официальный сайт чемпионата.

Отмечается, что тексте сообщения не указано о замене этих этапов, таким образом, календарь чемпионата Формулы-1 сезона-2026 сокращён с 24 до 22 Гран-при. В этот уикенд в Китае проходит третий этап сезона Формулы-1. На фоне отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии четвёртый этап сезона состоится 3 мая в Майами.