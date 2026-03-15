Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В ФИА выступили с заявлением об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1

В ФИА выступили с заявлением об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1
Комментарии

Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед Бен Сулайем выступил с заявлением на официальном сайте на фоне объявления об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, которые были запланированы в апреле.

«ФИА всегда ставит безопасность и благополучие сообщества и коллег на первое место— После тщательного рассмотрения мы приняли это решение, твёрдо осознавая нашу ответственность. Мы по-прежнему надеемся на спокойствие, безопасность и скорейшее возвращение стабильности в регионе. Мои мысли остаются со всеми, кто пострадал от недавних событий», — приводит слова Бен Сулайема официальный сайт чемпионата.

Отмечается, что тексте сообщения не указано о замене этих этапов, таким образом, календарь чемпионата Формулы-1 сезона-2026 сокращён с 24 до 22 Гран-при. В этот уикенд в Китае проходит третий этап сезона Формулы-1. На фоне отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии четвёртый этап сезона состоится 3 мая в Майами.

Материалы по теме
Официально
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1 отменены из-за событий на Ближнем Востоке
Официально
Президент Формулы-1 сделал заявление на фоне отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android