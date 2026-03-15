Алекс Албон будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Китая Формулы-1

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», начнёт основную гонку Гран-при Китая с пит-лейна, о чём сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

«В команде «Уильямс» внесли изменения в настройки подвески болида №23 в режиме закрытого парка, поскольку это не соответствует статье B3.5.7 Регламента ФИА Ф-1. Таким образом, болид №23 должен стартовать с пит-лейна в соответствии со статьёй B3.5.7 b», — говорится в решении стюардов.

Старт гонки запланирован сегодня, 15 марта, в 10:00 по московскому времени.