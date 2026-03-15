Окончательная стартовая решётка Гран-при Китая Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию окончательную версию стартовой решётки основной гонки Гран-при Китая Формулы-1 — 2026. Старт запланирован на сегодня, 15 марта, в 10:00 мск.

Утром стало известно о том, что тайско-британский гонщик Алекс Албон из команды «Уильямс» начнёт гонку с пит-лейна. В квалификации он показал 18-е время.

Формула-1. Гран-при Китая. Окончательная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

9. Исак Хаджар («Ред Булл»).

10. Оливер Берман («Хаас»).

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

12. Франко Колапинто («Альпин»).

13. Эстебан Окон («Хаас»).

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

16. Габриэл Бортолето («Ауди»).

17. Карлос Сайнс («Уильямс»).

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

19. Валттери Боттас («Кадиллак»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

21. Серхио Перес («Кадиллак»).

С пит-лейна — Алекс Албон («Уильямс»).