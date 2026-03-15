Ландо Норрис не смог выехать на стартовую решётку ГП Китая до закрытия пит-лейна

26-летний британский гонщик и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», не смог выехать на стартовую решётку Гран-при Китая до закрытия пит-лейна.

По данным репортёров из издания Sky Sports, на машине британца возникли проблемы с электроникой, она, как полагают механики, решена, и Норрис сможет принять участие в гонке, но стартовать ему теперь в любом случае придётся с пит-лейна.

В квалификации, которая состоялась в субботу, Ландо показал шестое время, уступив обладателю поула Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 0.544 секунды. Напарник Норриса Оскар Пиастри стал пятым, уступив 0.486 секунды.