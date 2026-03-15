Оба «Макларена» и ещё две машины не смогли начать гонку на Гран-при Китая Формулы-1

Перед стартом основной гонки второго этапа сезона-2026 Формулы-1 сразу четыре пилота столкнулись с техническими проблемами и не смогли начать гонку на автодроме в Шанхае.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт

Перед тем как гонщики должны были покинуть пит-лейн и проехать установочный круг, действующий чемпион «Королевских гонок» Ландо Норрис не смог выехать на трассу, что автоматически означало старт с пит-лейна. После того как машины были расставлены на стартовой решётке, механики «Макларена» откатили на пит-лейн вторую машину — Оскара Пиастри. А их коллеги из «Ауди» откатили машину Габриэла Бортолето.

Позже стало известно о том, что Алекс Албон из «Уильямса», который должен был стартовать с пит-лейна из-за изменения настроек в режиме закрытого парка, также не будет принимать участия в заезде.

Таким образом, из 22 пилотов гонку смогли начать лишь 18.

