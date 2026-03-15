Фернандо Алонсо помахал вслед обогнавшему его Серхио Пересу на ГП Китая

Во время основной гонки второго этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Китая произошёл забавный инцидент с 44-летним испанским гонщиком и двукратным чемпионом серии Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».
Алонсо, который ехал на 16-м и предпоследнем месте из-за пяти сходов, боролся с догоняющим его мексиканским пилотом Серхио Пересом из команды «Кадиллак». В ходе борьбы на прямой перед последними двумя поворотами Серхио обогнал Фернандо, на что испанец помахал вслед уезжающему гонщику «Кадиллака».
Фото: Кадр из трансляции
«Астон Мартин» испытывает серьёзные проблемы со своим болидом из-за сложной работы с двигателем «Хонды» и интеграцией его в творение Эдриана Ньюи.
Ранее в Китае сошёл напарник Алонсо Лэнс Стролл, что вызвало машину безопасности.
- 15 марта 2026
