Фернандо Алонсо помахал вслед обогнавшему его Серхио Пересу на ГП Китая

Во время основной гонки второго этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Китая произошёл забавный инцидент с 44-летним испанским гонщиком и двукратным чемпионом серии Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Алонсо, который ехал на 16-м и предпоследнем месте из-за пяти сходов, боролся с догоняющим его мексиканским пилотом Серхио Пересом из команды «Кадиллак». В ходе борьбы на прямой перед последними двумя поворотами Серхио обогнал Фернандо, на что испанец помахал вслед уезжающему гонщику «Кадиллака».

Фото: Кадр из трансляции

«Астон Мартин» испытывает серьёзные проблемы со своим болидом из-за сложной работы с двигателем «Хонды» и интеграцией его в творение Эдриана Ньюи.

Ранее в Китае сошёл напарник Алонсо Лэнс Стролл, что вызвало машину безопасности.

