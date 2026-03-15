Ландо Норрис объяснил, почему не смог стартовать на Гран-при Китая Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался по поводу своего отсутствия на стартовой решётке Гран-при Китая.

«Очевидно, что мы не можем гоняться. Да, это расстраивает. Проблема на стороне силовой установки, так что ребята старались изо всех сил, чтобы разобраться во всём или найти хоть какое-то решение, но не смогли, так что это разочаровывает. Мой первый неудачный старт в Формуле-1. Это было тяжело пережить.

Когда мы узнали? Не уверен точно, но я бы сказал, что примерно за час до выезда, когда я прогревался. Тогда и узнал об этом. В чём конкретная проблема — я пока не знаю. Ясно лишь одно, что пока нет возможности решить эту проблему. Им нужно глубже разобраться в этом», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.