Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ландо Норрис объяснил, почему не смог стартовать на Гран-при Китая Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался по поводу своего отсутствия на стартовой решётке Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Очевидно, что мы не можем гоняться. Да, это расстраивает. Проблема на стороне силовой установки, так что ребята старались изо всех сил, чтобы разобраться во всём или найти хоть какое-то решение, но не смогли, так что это разочаровывает. Мой первый неудачный старт в Формуле-1. Это было тяжело пережить.

Когда мы узнали? Не уверен точно, но я бы сказал, что примерно за час до выезда, когда я прогревался. Тогда и узнал об этом. В чём конкретная проблема — я пока не знаю. Ясно лишь одно, что пока нет возможности решить эту проблему. Им нужно глубже разобраться в этом», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Оба «Макларена» и ещё две машины не смогли начать гонку на Гран-при Китая Формулы-1
Материалы по теме
Первая победа Антонелли в Ф-1 и красивейшая борьба «Феррари». Гран-при Китая — LIVE
Live
Первая победа Антонелли в Ф-1 и красивейшая борьба «Феррари». Гран-при Китая — LIVE
