Макс Ферстаппен сошёл на Гран-при Китая за 10 кругов до финиша

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», сошёл за 10 кругов до финиша Гран-при Китая.

Макс на выходе из шестого поворота столкнулся с проблемами с силовой установкой.

На старт гонки не смогли выйти четыре пилота. Перед тем как гонщики должны были покинуть пит-лейн и проехать установочный круг, действующий чемпион «Королевских гонок» Ландо Норрис не смог выехать на трассу, что автоматически означало старт с пит-лейна. После того как машины были расставлены на стартовой решётке, механики «Макларена» откатили на пит-лейн вторую машину — Оскара Пиастри. А их коллеги из «Ауди» откатили машину Габриэла Бортолето.

Позже стало известно о том, что Алекс Албон из «Уильямса», который должен был стартовать с пит-лейна из-за изменения настроек в режиме закрытого парка, также не будет принимать участия в заезде.