Антонелли победил на ГП Китая Формулы-1, Расселл — второй, Хэмилтон — третий

В воскресенье, 15 марта, на международном автодроме в Шанхае состоялась основная гонка второго этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Китая. Победу одержал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым финишировал его напарник Джордж Расселл. Третий — Льюис Хэмилтон из «Феррари».

Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») сошёл за 10 кругов из-за проблем с двигателем, а ещё четыре гонщика не смогли стартовать.

Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.

4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.

5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.

6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.

10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

15. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

Оскар Пиастри («Макларен») — не стартовал.

Ландо Норрис («Макларен») — не стартовал.

Габриэл Бортолето («Ауди») — не стартовал.

Алекс Албон («Уильямс») — не стартовал.

Отметим, что для 19-летнего Антонелли это первая в карьере победа в Формуле-1.