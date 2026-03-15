Формула-1 — Гран-при Китая 2026— результаты гонки

Антонелли победил на ГП Китая Формулы-1, Расселл — второй, Хэмилтон — третий
В воскресенье, 15 марта, на международном автодроме в Шанхае состоялась основная гонка второго этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Китая. Победу одержал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым финишировал его напарник Джордж Расселл. Третий — Льюис Хэмилтон из «Феррари».

Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») сошёл за 10 кругов из-за проблем с двигателем, а ещё четыре гонщика не смогли стартовать.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
15. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
Оскар Пиастри («Макларен») — не стартовал.
Ландо Норрис («Макларен») — не стартовал.
Габриэл Бортолето («Ауди») — не стартовал.
Алекс Албон («Уильямс») — не стартовал.

Отметим, что для 19-летнего Антонелли это первая в карьере победа в Формуле-1.

