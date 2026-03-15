Андреа Кими Антонелли — второй самый молодой победитель Гран-при Формулы-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на втором этапе сезона-2026 Гран-при Китая вошёл в историю «Королевских гонок».

Андреа стал вторым самым молодым победителем Гран-при Формулы-1, впервые финишировав на первом месте в возрасте 19 лет и 202 дней. Рекорд принадлежит нынешнему четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл», который впервые победил на Гран-при в возрасте 18 лет и 228 дней в 2016-м в Барселоне в своей первой гонке за австрийский коллектив.

Третий результат принадлежит Себастьяну Феттелю — 21 год и 73 дня на Гран-при Италии — 2008 за «Торо Россо».