Андреа Кими Антонелли — второй самый молодой победитель Гран-при Формулы-1
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на втором этапе сезона-2026 Гран-при Китая вошёл в историю «Королевских гонок».
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
Андреа стал вторым самым молодым победителем Гран-при Формулы-1, впервые финишировав на первом месте в возрасте 19 лет и 202 дней. Рекорд принадлежит нынешнему четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл», который впервые победил на Гран-при в возрасте 18 лет и 228 дней в 2016-м в Барселоне в своей первой гонке за австрийский коллектив.
Третий результат принадлежит Себастьяну Феттелю — 21 год и 73 дня на Гран-при Италии — 2008 за «Торо Россо».
