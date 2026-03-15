Андреа Кими Антонелли не сдержал слёз после победы на Гран-при Китая Ф-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на втором этапе сезона-2026 Гран-при Китая не сдержал слёз на интервью перед подиумом.

«У меня нет слов. Честно говоря, я вот-вот расплачусь. Огромное спасибо моей команде. Они помогли мне осуществить эту мечту», — сказал Антонелли.

Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.

4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.

5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.

6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.

10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.