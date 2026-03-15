Андреа Кими Антонелли не сдержал слёз после победы на Гран-при Китая Ф-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на втором этапе сезона-2026 Гран-при Китая не сдержал слёз на интервью перед подиумом.
Фото: Кадр из трансляции
«У меня нет слов. Честно говоря, я вот-вот расплачусь. Огромное спасибо моей команде. Они помогли мне осуществить эту мечту», — сказал Антонелли.
Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
- 15 марта 2026
