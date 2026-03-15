Льюис Хэмилтон впервые попал на подиум за свою карьеру в «Феррари» в Формуле-1

Льюис Хэмилтон впервые попал на подиум за свою карьеру в «Феррари» в Формуле-1
41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в своей карьере за «Феррари» попал по итогам основной гонки в Гран-при на подиум.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Льюис финишировал на третьей строчке в гонке, которая прошла сегодня, 15 марта, на международном автодроме Шанхая. Примечательно, что на этапе в Китае в 2025 году Хэмилтон одержал победу в спринтерском заезде за рулём итальянского болида, но по итогам основной гонки и Льюис, и Шарль Леклер были дисквалифицированы за износ планки под днищем.

Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

