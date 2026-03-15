«Чуть не случился инфаркт». Антонелли — о победе на Гран-при Китая Ф-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» прокомментировал победу на Гран-при Китая.

«Вчера я сказал, что хочу вернуть Италию на вершину подиума, и сегодня мы это сделали. Даже несмотря на то что у меня чуть не случился инфаркт в концовке, когда я заблокировал колёса, это была хорошая гонка. Это только начало, мы продолжаем атаковать. Джордж [Расселл] — невероятный гонщик, очень сильный во всех аспектах, и требуется очень многое, чтобы его превзойти. Работать с ним — отличная возможность, я многому у него учусь. С нетерпением жду следующих гонок. Посмотрим, чего сможем добиться в будущем», — сказал Антонелли после гонки.