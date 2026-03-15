Все новости
«Чуть не случился инфаркт». Антонелли — о победе на Гран-при Китая Ф-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» прокомментировал победу на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Вчера я сказал, что хочу вернуть Италию на вершину подиума, и сегодня мы это сделали. Даже несмотря на то что у меня чуть не случился инфаркт в концовке, когда я заблокировал колёса, это была хорошая гонка. Это только начало, мы продолжаем атаковать. Джордж [Расселл] — невероятный гонщик, очень сильный во всех аспектах, и требуется очень многое, чтобы его превзойти. Работать с ним — отличная возможность, я многому у него учусь. С нетерпением жду следующих гонок. Посмотрим, чего сможем добиться в будущем», — сказал Антонелли после гонки.

