«Чуть не случился инфаркт». Антонелли — о победе на Гран-при Китая Ф-1
Поделиться
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» прокомментировал победу на Гран-при Китая.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
«Вчера я сказал, что хочу вернуть Италию на вершину подиума, и сегодня мы это сделали. Даже несмотря на то что у меня чуть не случился инфаркт в концовке, когда я заблокировал колёса, это была хорошая гонка. Это только начало, мы продолжаем атаковать. Джордж [Расселл] — невероятный гонщик, очень сильный во всех аспектах, и требуется очень многое, чтобы его превзойти. Работать с ним — отличная возможность, я многому у него учусь. С нетерпением жду следующих гонок. Посмотрим, чего сможем добиться в будущем», — сказал Антонелли после гонки.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
13:21
-
13:03
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:13
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:39
-
11:23
-
11:13
-
10:48
-
10:12
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
03:00
-
01:31
-
01:26
-
01:23
-
00:43
-
00:14
- 14 марта 2026
-
23:12
-
23:00
-
22:20
-
21:30
-
20:20
-
19:20
-
18:25
-
17:40
-
16:38
-
16:18