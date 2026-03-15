Расселл отреагировал на победу Антонелли на Гран-при Китая Ф-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», прокомментировал результаты Гран-при Китая, где занял второе место, а его итальянский напарник Андреа Кими Антонелли одержал свою первую победу в «Королевских гонках».

«Поздравляю Кими. Первая победа всегда особенная. В этом году он пилотирует великолепно, особенно в этот уикенд. Я рад стоять с ним на подиуме — и также с Льюисом. Борьба была трудной, у нас обоих старт получился так себе, и «Феррари» прорвались вперёд. Но в конце концов мы снова завоевали дубль — и это всё, о чём мы могли бы просить», — сказал Расселл после гонки.