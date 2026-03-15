Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл отреагировал на победу Антонелли на Гран-при Китая Ф-1

Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», прокомментировал результаты Гран-при Китая, где занял второе место, а его итальянский напарник Андреа Кими Антонелли одержал свою первую победу в «Королевских гонках».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Поздравляю Кими. Первая победа всегда особенная. В этом году он пилотирует великолепно, особенно в этот уикенд. Я рад стоять с ним на подиуме — и также с Льюисом. Борьба была трудной, у нас обоих старт получился так себе, и «Феррари» прорвались вперёд. Но в конце концов мы снова завоевали дубль — и это всё, о чём мы могли бы просить», — сказал Расселл после гонки.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android