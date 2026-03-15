Алонсо сошёл из-за проблем с руками и ногами вследствие вибраций «Хонды»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что принял решение досрочно завершить борьбу на Гран-при Китая из-за слишком сильных вибраций от силовой установки «Хонды».
«Не думаю, что существовали условия, при которых я мог бы закончить гонку. Уровень вибраций сегодня был весьма высоким. С 20-го круга по 35-й у меня начались серьёзные проблемы с руками и ногами, при этом мы проигрывали круг, шли последними, так что не было смысла продолжать. Было хуже, чем в любой другой день уикенда.
Хотя, если честно, некоторые из предпринятых нами мер были искусственными. Понижение оборотов мотора уменьшает вибрации, но в гонке ты должен использовать высокие, если хочешь попробовать обогнать или перезарядить батарею. Так что со временем всё становится всё сложнее и изнурительнее», — приводит слова Алонсо AS.
- 15 марта 2026
