Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

Алонсо сошёл из-за проблем с руками и ногами вследствие вибраций «Хонды»

Алонсо сошёл из-за проблем с руками и ногами вследствие вибраций «Хонды»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что принял решение досрочно завершить борьбу на Гран-при Китая из-за слишком сильных вибраций от силовой установки «Хонды».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Не думаю, что существовали условия, при которых я мог бы закончить гонку. Уровень вибраций сегодня был весьма высоким. С 20-го круга по 35-й у меня начались серьёзные проблемы с руками и ногами, при этом мы проигрывали круг, шли последними, так что не было смысла продолжать. Было хуже, чем в любой другой день уикенда.

Хотя, если честно, некоторые из предпринятых нами мер были искусственными. Понижение оборотов мотора уменьшает вибрации, но в гонке ты должен использовать высокие, если хочешь попробовать обогнать или перезарядить батарею. Так что со временем всё становится всё сложнее и изнурительнее», — приводит слова Алонсо AS.

Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
