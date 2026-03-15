Хэмилтон прокомментировал третье место на Гран-при Китая Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») прокомментировал результаты Гран-при Китая, на котором впервые финишировал на подиуме в составе итальянского коллектива.

«В первую очередь должен поздравить Кими — очень рад за тебя, приятель. Для меня честь разделить этот момент. Поздравляю и команду «Мерседес». В данный момент они впереди, и нам нужно сильно постараться, чтобы догнать их. Гонка получилась очень захватывающей. У нас был отличный старт, но мы не смогли удержать их позади. Тем не менее это была одна из самых приятных для меня гонок за долгое-долгое время.

Борьба с Шарлем была великолепной — всё было чисто, мы сражались колесо в колесо. Хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам «Феррари» за то, что позволили нам оказаться здесь. Я знаю, что это не совсем та позиция, на которой мы хотели бы находиться, ведь мы хотим быть впереди этих парней. Но у нас отличный базис для дальнейшей работы и мы просто должны трудиться изо всех сил», — сказал Хэмилтон после гонки.