Хэмилтон прокомментировал третье место на Гран-при Китая Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») прокомментировал результаты Гран-при Китая, на котором впервые финишировал на подиуме в составе итальянского коллектива.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«В первую очередь должен поздравить Кими — очень рад за тебя, приятель. Для меня честь разделить этот момент. Поздравляю и команду «Мерседес». В данный момент они впереди, и нам нужно сильно постараться, чтобы догнать их. Гонка получилась очень захватывающей. У нас был отличный старт, но мы не смогли удержать их позади. Тем не менее это была одна из самых приятных для меня гонок за долгое-долгое время.

Борьба с Шарлем была великолепной — всё было чисто, мы сражались колесо в колесо. Хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам «Феррари» за то, что позволили нам оказаться здесь. Я знаю, что это не совсем та позиция, на которой мы хотели бы находиться, ведь мы хотим быть впереди этих парней. Но у нас отличный базис для дальнейшей работы и мы просто должны трудиться изо всех сил», — сказал Хэмилтон после гонки.

