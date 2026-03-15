«Едва заметный поцелуй». Хэмилтон — о борьбе с Леклером на Гран-при Китая Ф-1
41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу со своим напарником по «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Думаю, в какой-то момент у нас с Шарлем даже был контакт — но очень небольшой, но это был едва заметный поцелуй, так что всё в порядке. Но в том-то и дело, что речь идёт о сложных гонках, а именно такими они и должны быть», — сказал Хэмилтон после гонки.

Победу одержал 19-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, которая стала для него первой в «Королевских гонках». Вторым финишировал напарник Антонелли Джордж Расселл. Хэмилтон стал третьим.

Материалы по теме
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
