«Едва заметный поцелуй». Хэмилтон — о борьбе с Леклером на Гран-при Китая Ф-1

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу со своим напарником по «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Китая.

«Думаю, в какой-то момент у нас с Шарлем даже был контакт — но очень небольшой, но это был едва заметный поцелуй, так что всё в порядке. Но в том-то и дело, что речь идёт о сложных гонках, а именно такими они и должны быть», — сказал Хэмилтон после гонки.

Победу одержал 19-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, которая стала для него первой в «Королевских гонках». Вторым финишировал напарник Антонелли Джордж Расселл. Хэмилтон стал третьим.