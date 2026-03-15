Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: современная Формула-1 — это отстой

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») после Гран-при Китая раскритиковал новый регламент чемпионата.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Современная Формула-1 — это отстой. Если хоть кому-то это нравится, значит, этот человек действительно не имеет представления, что такое Формула-1. Пилотировать сейчас — вообще никакого удовольствия. Как будто играешь в Mario Kart. Это не гонки. Ты обгоняешь соперника на прямой, потом у тебя садится батарея, и на следующей прямой он обгоняет тебя. По-моему, это просто шутка.

Интрига для зрителя? На самом деле выигрывают только Кими [Антонелли] или Джордж [Расселл], верно? Реальной борьбы нет. Они на много миль впереди остальных. Только «Феррари» хорошо стартует, выходит вперёд, а через пару кругов всё встаёт на свои места.

Но, как я уже сказал, это не имеет ничего общего с гонками — и я бы сказал это, даже если бы выигрывал гонки. Потому что мне важна качественная борьба. У меня нет никакого разочарования в том, где находимся сейчас мы», — приводит слова Ферстаппена портал TRF1.net.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android