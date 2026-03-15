Макс Ферстаппен: современная Формула-1 — это отстой

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») после Гран-при Китая раскритиковал новый регламент чемпионата.

«Современная Формула-1 — это отстой. Если хоть кому-то это нравится, значит, этот человек действительно не имеет представления, что такое Формула-1. Пилотировать сейчас — вообще никакого удовольствия. Как будто играешь в Mario Kart. Это не гонки. Ты обгоняешь соперника на прямой, потом у тебя садится батарея, и на следующей прямой он обгоняет тебя. По-моему, это просто шутка.

Интрига для зрителя? На самом деле выигрывают только Кими [Антонелли] или Джордж [Расселл], верно? Реальной борьбы нет. Они на много миль впереди остальных. Только «Феррари» хорошо стартует, выходит вперёд, а через пару кругов всё встаёт на свои места.

Но, как я уже сказал, это не имеет ничего общего с гонками — и я бы сказал это, даже если бы выигрывал гонки. Потому что мне важна качественная борьба. У меня нет никакого разочарования в том, где находимся сейчас мы», — приводит слова Ферстаппена портал TRF1.net.