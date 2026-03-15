«Макларен» выпустил сообщение после невыхода Норриса и Пиастри на старт ГП Китая Ф-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала сообщение после того, как их гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли выйти на старт второго этапа сезона-2026 Гран-при Китая после того, как столкнулись с техническими проблемами.

«После изучения проблем на каждой машине выяснилось, что причиной двойного схода сегодня были две разные проблемы с электроникой силового агрегата. Мы хотим гоняться и, естественно, расстроены тем, что не смогли участвовать в Гран-при, но мы продолжим работать вместе, готовясь к этапу в Японии. Спасибо команде и болельщикам за вашу поддержку», — говорится в сообщении в социальной сети Х.