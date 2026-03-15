Оскар Пиастри проехал 0 боевых кругов в двух Гран-при Формулы-1 сезона-2026

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» за два Гран-при сезона-2026 проехал 0 боевых кругов.

На Гран-при Австралии, который был для Оскара домашним, он разбил болид на установочном круге, что привело к его сходу. В воскресенье, 15 марта, на международном автодроме в Шанхае болид Пиастри уже стоял на стартовой решётке, но из-за проблем с двигателем механики завезли его на пит-лейн, а позже сняли с гонки, так и не выпустив на трассу.

В субботу Оскар Пиастри принял участие в спринтерском заезде, где провёл 19 кругов, и финишировал шестым при старте с пятой позиции.