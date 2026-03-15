«В Ф-1 решили сделать по-своему». Ферстаппен — о недовольстве регламентом ещё в 2025-м

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о своём недовольстве техническим регламентом, которое появилось у него ещё в 2025 году.

«Я думаю, руководство серии понимает причины нашего недовольства. Я говорю от имени большинства пилотов — конечно, некоторые найдут эту ситуацию замечательной, потому что они выигрывают гонки, и это естественно. Если у тебя есть преимущество, зачем от него отказываться? Потому что ты никогда не знаешь, будет ли у тебя снова хорошая машина. Но если спросить большинство пилотов, вы увидите, что мы недовольны, и я думаю, настоящие фанаты Ф-1 тоже не получают удовольствия от этих гонок. Может, каким-то фанатам это и нравится, но они тогда не понимают гонок. Надеюсь, мы сможем выбраться из этой ситуации как можно скорее.

Моё недовольство регламентом в прошлом году? К сожалению, в Формуле-1 решили сделать по-своему, так что пусть это будет уроком на будущее — было бы здорово, если бы такого больше никогда не повторилось. Если они не захотят вносить изменений, то в конце концов убьют спорт. Это решение когда-нибудь ударит и по ним самим.

Но для меня важно оставаться с ними на связи и работать над действительно полезными решениями. Конечно, добиться единения в этом вопросе очень трудно. Но не обязательно, чтобы все были согласны, но большинство точно должно поддерживать изменения. Но, как я уже сказал, здесь присутствует и политика. Те, у кого сейчас преимущество, захотят его использовать, и это вполне понятно. Я не дурак, я это понимаю. Но если смотреть на спорт в целом, всё, что сейчас происходит — ужасно», — приводит слова Ферстаппена портал TRF1.net.