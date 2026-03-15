«Он в фильме ужасов». Тото Вольф — о критике регламента Ф-1 от Макса Ферстаппена

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на критику регламента со стороны Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Макс сейчас в настоящем фильме ужасов. Если посмотреть его онборд со вчерашний квалификации, пилотировать это просто ужасно. И вы это видите, но с многими другими командами такого нет. С точки зрения развлечения, я считаю, что то, что мы видели сегодня между «Феррари» и «Мерседесом», было хорошей гонкой — много обгонов. Мы все были частью Формулы-1, когда обгонов практически не было, буквально. Иногда мы слишком ностальгируем по старым добрым временам, но я думаю, что сейчас сам продукт хорош. Мы видели довольно много борьбы и в середине пелотона, и это, я думаю, позитивно.

Теперь, с точки зрения пилота, когда дело доходит до квалификационного круга на пределе, это другое. Очевидно, что использование lift-and-coast в квалификации, а я уверен, для такого парня, как Макс, который атакует на все 100, — это трудно принять и переварить. Но это, я бы сказал, скорее проблема, специфичная для машины, которая как бы усугубляет общую проблему. Потому что если вы сидите перед телевизором или экраном, даже Макс сказал бы, что борьба впереди была интересной.

Квалификация во весь газ, безусловно, была бы хороша. Но если посмотреть на болельщиков и тот азарт, который есть вживую, на ликование, когда происходят обгоны, а также активность в социальных сетях, где более молодые фанаты, похоже, сейчас любят спорт. Так что да, мы всегда можем думать о том, как его улучшить. Но на данный момент все показатели говорят, и все данные говорят, что людям это нравится. И именно об этом я говорил со Стефано [Доменикали], он говорит то же самое. Так что пилотирование машины, для некоторых, не самое приятное», — приводит слова Вольфа Motorsport.