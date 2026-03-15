Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» уступает «Мерседесу» 80 очков

По итогам Гран-при Китая Формулы-1 пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сохранил лидерство в личном зачёте, однако его отрыв от напарника по команде Андреа Кими Антонелли сократился до четырёх очков.
Формула-1. Личный зачёт
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 51 очко.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 47.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 34.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 33.
5. Оливер Берман («Хаас») — 17.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 15.
7. Пьер Гасли («Альпин») — 9.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 8.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.
11. Исак Хаджар («Ред Булл») — 4.
12. Оскар Пиастри («Макларен») — 3.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 2.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
15. Франко Колапинто («Альпин») — 1.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 0.
17. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
18. Алекс Албон («Уильямс») — 0.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
20. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» достиг 31 очка, а остальные команды отстают от немцев на 80 и более баллов. Третье место по-прежнему удерживает «Макларен», а на четвёртую строчку, опередив «Ред Булл», поднялся «Хаас». Кроме того, «Альпин» опередила «Ауди» и поднялась на седьмую позицию.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 98 очков.
2. «Феррари» — 67.
3. «Макларен» — 18.
4. «Хаас» — 17.
5. «Ред Булл» — 12.
6. «Рейсинг Буллз» — 12.
7. «Альпин» — 10.
8. «Ауди» — 2.
9. «Уильямс» — 2.
10. «Кадиллак» — 0.
11. «Астон Мартин» — 0.