Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» уступает «Мерседесу» 80 очков

По итогам Гран-при Китая Формулы-1 пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сохранил лидерство в личном зачёте, однако его отрыв от напарника по команде Андреа Кими Антонелли сократился до четырёх очков.

Формула-1. Личный зачёт

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 51 очко.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 47.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 34.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 33.

5. Оливер Берман («Хаас») — 17.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 15.

7. Пьер Гасли («Альпин») — 9.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 8.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.

11. Исак Хаджар («Ред Булл») — 4.

12. Оскар Пиастри («Макларен») — 3.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 2.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

15. Франко Колапинто («Альпин») — 1.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 0.

17. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 0.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» достиг 31 очка, а остальные команды отстают от немцев на 80 и более баллов. Третье место по-прежнему удерживает «Макларен», а на четвёртую строчку, опередив «Ред Булл», поднялся «Хаас». Кроме того, «Альпин» опередила «Ауди» и поднялась на седьмую позицию.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 98 очков.

2. «Феррари» — 67.

3. «Макларен» — 18.

4. «Хаас» — 17.

5. «Ред Булл» — 12.

6. «Рейсинг Буллз» — 12.

7. «Альпин» — 10.

8. «Ауди» — 2.

9. «Уильямс» — 2.

10. «Кадиллак» — 0.

11. «Астон Мартин» — 0.