Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

WRC Ралли Кении — результаты третьего дня

Кацута победил на WRC Ралли Кении, Фурмо — второй, Паяри — третий
В воскресенье, 15 марта, завершился третий и финальный день третьего этапа WRC Ралли Кении. Победителем стал 32-летний японский гонщик Такамото Кацута из команды Toyota GAZOO Racing WRT. Второе место занял 30-летний француз Адриен Фурмо из коллектива Hyundai Shell Mobis WRT. Третий — 24-летний финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2).

WRC. Ралли Кении:

1. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:16:05.06.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +27.4.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +4:26.01.
4. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +6:07.03.
5. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +11:38.7.
6. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +12:09.0.
7. Фабрицио Сальдивар (Skoda Fabia RS Rally2) +12:20.0.
8. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia RS Rally2) +12:30.7.
9. Диего Домингес (Toyota GR Yaris Rally2) +13:28.4.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +16.44.5.

Материалы по теме
«Он в фильме ужасов». Тото Вольф — о критике регламента Ф-1 от Макса Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android