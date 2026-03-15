Кацута победил на WRC Ралли Кении, Фурмо — второй, Паяри — третий

В воскресенье, 15 марта, завершился третий и финальный день третьего этапа WRC Ралли Кении. Победителем стал 32-летний японский гонщик Такамото Кацута из команды Toyota GAZOO Racing WRT. Второе место занял 30-летний француз Адриен Фурмо из коллектива Hyundai Shell Mobis WRT. Третий — 24-летний финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2).
WRC. Ралли Кении:
1. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:16:05.06.
2. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +27.4.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +4:26.01.
4. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +6:07.03.
5. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +11:38.7.
6. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +12:09.0.
7. Фабрицио Сальдивар (Skoda Fabia RS Rally2) +12:20.0.
8. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia RS Rally2) +12:30.7.
9. Диего Домингес (Toyota GR Yaris Rally2) +13:28.4.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +16.44.5.