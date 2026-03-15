Ферстаппен раскрыл причину своего схода на Гран-при Китая
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» назвал причину своего схода за 10 кругов до финиша Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«В целом это был очень сложный уикенд для нас. К сожалению, сегодня во время гонки нам пришлось сойти из-за проблемы с охлаждением ERS, что совсем не то, что мы хотели бы видеть. Мы столкнулись с теми же проблемами, что и в Мельбурне: у нас был большой износ шин, и мы всё ещё боролись с темпом и сцеплением с трассой. Мы попробовали другую процедуру, чтобы помочь со стартом, столкнулись с похожей проблемой и потеряли довольно много позиций в начале, оказавшись в хвосте пелотона.

Нам нужно многое проанализировать и изучить, чтобы улучшить общую производительность машины. Это не то место, где мы хотим быть, и мы подробно рассмотрим это перед Японией. Наконец, поздравления Кими с его первой победой в гонке: первая всегда очень эмоциональна, и это было лишь вопросом времени, когда он этого добьётся», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

