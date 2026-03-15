Ведущий церемонии награждения на ГП Китая Ф-1 назвал Антонелли Райкконеном

Ведущий церемонии награждения на ГП Китая Ф-1 назвал Антонелли Райкконеном
Комментарии

Во время церемонии награждения гонщиков по итогам Гран-при Китая Формулы-1 произошёл забавный инцидент с участием ведущего и победителя этапа в Китае 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».

Во время объявления победителя гонки ведущий назвал Антонелли Кими Райкконеном, что вызвало удивление у итальянского пилота.

Райкконен — 46-летний финский гонщик и чемпион Формулы-1. Свой титул Кими завоевал в 2007 году, будучи пилотом «Феррари». Свой последний сезон в «Королевских гонках» он провёл в 2021 году в «Альфа Ромео».

Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

