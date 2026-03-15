В Саудовской Аравии отреагировали на решение Формулы-1 отменить Гран-при в стране

Председатель Федерации автоспорта и мотоспорта Саудовской Аравии (SAMF) и глава Saudi Motorsport Company (SMC) принц Халид бин Султан Аль-Абдулла Аль-Фейсал отметил:

«Федерация автоспорта и мотоспорта Саудовской Аравии уважает решение Формулы-1, принятое в отношении календаря сезона-2026. Болельщики по всей стране снова с нетерпением ждали Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 STC в Джидде в апреле, однако мы понимаем причины такого решения и продолжаем тесно сотрудничать с Формулой-1», — говорится в заявлении SAMF.

О том, что руководство «Королевских гонок» приняло решение отменить этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, которые должны были состояться в апреле, стало известно в ночь на 15 марта.