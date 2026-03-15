Пиастри прокомментировал неучастие в гонке на втором подряд Гран-при Ф-1

Оскар Пиастри («Макларен») прокомментировал технические проблемы с болидом на Гран-при Китая, из-за которых он не смог принять участие в гонке.

«Тяжёлый день для команды. Хоть я и добрался до стартовой решётки, к сожалению, у меня возникла проблема с электроникой со стороны силовой установки, которая отличалась от проблемы Ландо, и мы всё ещё её расследуем. Хотя это совсем не то, что мы хотим видеть, иногда так бывает в гонках.

Ещё более досадно упускать возможность выступить на Гран-при и проехать лишние круги, так как мы знаем, что время на трассе критически важно для понимания того, как выжать максимум из нового поколения машин. Спасибо команде за все их усилия на этих выходных, поздравляю Кими Антонелли с его первой победой в Формуле-1 — это большое достижение, которое никогда не забывается. А теперь мы сосредоточимся и переключим наше внимание на Японию», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.