ГП Катара MotoGP перенесён на ноябрь из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке

ГП Катара MotoGP перенесён на ноябрь из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке
Этап MotoGP в Катаре, первоначально запланированный на апрель, перенесён на 8 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Чтобы минимизировать изменения в календаре, Гран-при Португалии в Портимане перенесён на 22 ноября, а финал сезона в Валенсии состоится 29 ноября. Даты проведения остальных этапов чемпионата остаются без изменений.

«Это решение было принято с особой тщательностью и в полной координации с нашими партнёрами в Катаре и по всему паддоку. Наш приоритет — безопасность всех участников чемпионата и проведение каждого Гран-при на высочайшем уровне», — приводит слова генерального директора MotoGP Кармело Эспелета пресс-служба чемпионата.

Президент Федерации мотоциклетного спорта Катара Абдулрахман бин Абдуллатиф Аль Маннаи поддержал решение и поблагодарил болельщиков за понимание. Глава FIM Хорхе Виегас добавил, что федерация полностью поддерживает перенос этапа ради безопасности гонщиков, команд и зрителей.

