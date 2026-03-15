«Тяжёлый удар». Зак Браун — о невыходе «Макларена» на старт на Гран-при Китая

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал ситуацию, из-за которой команда потеряла обе машины ещё до старта гонки Гран-при Китая.

«Для команды это был очень разочаровывающий день. Двойной сход до старта из-за проблем с электрикой в силовой установке — это тяжёлый удар, который не отражает огромных усилий команды и улучшений, которых мы добились в преддверии этого уикенда. Теперь будем работать вместе с нашими партнерами из HPP, чтобы выявить и устранить эти проблемы, чтобы с полной уверенностью, как единая команда, отправиться в Японию», — написал Браун в своём аккаунте в социальной сети Х, добавив несколько снимков.

Ландо Норрис покидает кокпит Фото: Из личного архива Зака Брауна