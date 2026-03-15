«Тяжёлый удар». Зак Браун — о невыходе «Макларена» на старт на Гран-при Китая

«Тяжёлый удар». Зак Браун — о невыходе «Макларена» на старт на Гран-при Китая
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал ситуацию, из-за которой команда потеряла обе машины ещё до старта гонки Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Для команды это был очень разочаровывающий день. Двойной сход до старта из-за проблем с электрикой в силовой установке — это тяжёлый удар, который не отражает огромных усилий команды и улучшений, которых мы добились в преддверии этого уикенда. Теперь будем работать вместе с нашими партнерами из HPP, чтобы выявить и устранить эти проблемы, чтобы с полной уверенностью, как единая команда, отправиться в Японию», — написал Браун в своём аккаунте в социальной сети Х, добавив несколько снимков.

Ландо Норрис покидает кокпит

Ландо Норрис покидает кокпит

Фото: Из личного архива Зака Брауна

Болид Оскара Пиастри

Болид Оскара Пиастри

Фото: Из личного архива Зака Брауна

