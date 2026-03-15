Окон извинился перед Колапинто за столкновение в гонке Гран-при Китая

Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон принёс извинения Франко Колапинто из «Альпин» за инцидент, произошедший по ходу гонки Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Окон столкнулся с аргентинцем на выходе с пит-лейна во втором повороте, за что получил 10-секундный штраф и в итоге финишировал лишь 14-м, не сумев набрать очков. Колапинто, несмотря на контакт, смог продолжить гонку и финишировал 10-м, заработав одно очко.

«Прежде всего, приношу свои извинения Франко. Я беру на себя всю ответственность за случившееся и рад, что ему удалось набрать очки, ведь он провёл отличную гонку.

После сегодняшнего дня нам предстоит проанализировать многое. Мы отлично начали гонку, но нам не повезло с моментом выезда машины безопасности, что нарушило нашу стратегию. Мы будем продолжать бороться, и я уверен, что результаты не заставят себя ждать», — написал Окон в соцсети X.

Антонелли справился, но Расселлу он не соперник. Итоги Гран-при Китая Формулы-1
