Окон извинился перед Колапинто за столкновение в гонке Гран-при Китая

Пилот «Хааса» Эстебан Окон принёс извинения Франко Колапинто из «Альпин» за инцидент, произошедший по ходу гонки Гран-при Китая.
Окон столкнулся с аргентинцем на выходе с пит-лейна во втором повороте, за что получил 10-секундный штраф и в итоге финишировал лишь 14-м, не сумев набрать очков. Колапинто, несмотря на контакт, смог продолжить гонку и финишировал 10-м, заработав одно очко.
«Прежде всего, приношу свои извинения Франко. Я беру на себя всю ответственность за случившееся и рад, что ему удалось набрать очки, ведь он провёл отличную гонку.
После сегодняшнего дня нам предстоит проанализировать многое. Мы отлично начали гонку, но нам не повезло с моментом выезда машины безопасности, что нарушило нашу стратегию. Мы будем продолжать бороться, и я уверен, что результаты не заставят себя ждать», — написал Окон в соцсети X.
- 15 марта 2026
-
19:26
-
18:22
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:25
-
15:58
-
15:36
-
15:05
-
14:59
-
14:18
-
13:53
-
13:40
-
13:21
-
13:03
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:13
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:39
-
11:23
-
11:13
-
10:48
-
10:12
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
03:00
-
01:31
-
01:26