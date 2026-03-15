«Ждал, когда они столкнутся». Расселл — о борьбе пилотов «Феррари» на Гран-при Китая

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, финишировавший вторым на Гран-при Китая, прокомментировал борьбу между гонщиками «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, которые несколько раз менялись позициями по ходу гонки и едва не коснулись друг друга во втором повороте.

«Я просто ждал, когда они столкнутся, но почему-то этого не произошло. Это была одна из самых агрессивных гонок, которые я видел за последнее время. Если бы я не стремился выиграть гонку, наслаждался бы этой борьбой. Но, конечно, видеть, как Кими [Антонелли] уходит в отрыв в эти моменты, было немного раздражающе.

«Феррари», безусловно, очень быстры. Они быстрее нас в поворотах, но медленнее на прямых, так что это немного усложнило задачу. А когда пытаешься обогнать их обоих одновременно, это не так просто.

Честно говоря, думаю, было бы очень сложно бросить вызов Кими. Он был очень быстр в этот уикенд, когда у тебя две машины, которые очень похожи по темпу, пытаться обогнать на одних и тех же шинах — это немного сложно.

Но, очевидно, то время, которое я потерял из-за «Феррари», просто не оставило мне шансов. Но, как уже сказал, я рад просто тому, что занял второе место, потому что могло быть намного хуже, в целом это был хороший уикенд», — приводит слова Расселла издание RaceFans.