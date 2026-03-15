Кирквуд отобрал у Палоу победу на ГП Арлингтона IndyCar. Шумахер — 22-й, Грожан — 23-й

Пилот команды Andretti Global Кайл Кирквуд выиграл Гран-при Арлингтона — третий этап сезона IndyCar 2026 года. Для Кирквуда это шестая победа в карьере и первая в текущем сезоне.

В начале гонки пелотон возглавлял экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, который накануне завоевал первый в карьере поул в серии IndyCar. Однако на первом пит-стопе швед потерял время из-за проблем с гайковёртом и покинул пит-лейн позади Алекса Палоу. К середине дистанции в лидерах за счёт альтернативной стратегии закрепился Уилл Пауэр — австралиец растянул первые два отрезка на мягких шинах и первым совершил финальный пит-стоп за 25 кругов до финиша.

Палоу остановился на последнюю дозаправку на четыре круга позже Пауэра и вернулся на трассу впереди Уилла. На вторую позицию после финальных пит-стопов поднялся Кирквуд, использовавший ту же стратегию, что и Палоу. Американец активно прессинговал четырёхкратного чемпиона и за 16 кругов до финиша обогнал его в 14-м повороте по внутренней траектории.

За четыре круга до финиша технические проблемы возникли на машине Кристиана Расмуссена. Датчанин остановился прямо на гоночном полотне, что привело к выезду автомобиля безопасности, который покинул трассу за один круг до финиша. Однако на рестарте произошло столкновение между Роменом Грожаном и Ноланом Сигелом, вследствие чего заезд финишировал в режиме жёлтых флагов.

Позади Кирквуда и Палоу гонку закончил Пауэр, который завоевал первый подиум после перехода в Andretti Global, Эрикссон финишировал четвёртым, пятая строчка осталась за Пато О’Уордом. Шестым линию финиша пересёк Феликс Розенквист, опередивший на рестарте Дэвида Малукаса. Однако из-за того, что обгон был совершён до линии начала круга, Розенквист получил штраф и классифицирован лишь 20-м.

Приехавший на Гран-при Арлингтона лидером чемпионата Джозеф Ньюгарден провёл неудачный уикенд. Американец стартовал с 11-й позиции, а в одном из эпизодов столкнулся с Малукасом: Ньюгарден выехал с пит-лейна бок о бок с товарищем по команде, попытался провести обгон по внутренней траектории, но зацепил боковой понтон Дэвида и потерял контроль над машиной. В классификации гонки Ньюгарден занял 15-е место.

Мик Шумахер завершил гонку на 22-й позиции. На первых кругах немец получил штраф за столкновение с Кристианом Лундгором, а вскоре после середины дистанции налетел на выезжавшего с пит-лейна Ньюгардена. В результате контакта болид Шумахера развернуло, из-за чего Мик потерял ещё больше времени. Грожан после столкновения с Сигелом классифицирован 23-м.

IndyCar. Гран-при Арлингтона (топ-10):

1. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 70 кругов.

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +0.3 с.

3. Уилл Пауэр (Andretti Global) +3.5.

4. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +4.9.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +5.9.

6. Дэвид Малукас (Team Penske) +7.4.

7. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +8.7.

8. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +9.8.

9. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +10.7.

10. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +12.4.

…15. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +18.7.

…22. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1 круг.

…23. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +2 круга.

По итогам трёх этапов общий зачёт чемпионата возглавил Кирквуд, который теперь опережает Палоу на 26 очков. Ньюгарден откатился на третью позицию, а четвёртую строчку по-прежнему удерживает О'Уорд. Топ-5 замыкает Скотт Макглоклин, вслед за которым расположились Малукас, Лундгор и Эрикссон. Грожан после гонки в Арлингтоне потерял четыре позиции и откатился на 21-ю строчку, а Шумахер по-прежнему идёт последним в общем зачёте.

Общий зачёт (топ-10):

1. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 126 очков.

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 100.

3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 93.

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 93.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 85.

6. Дэвид Малукас (Team Penske) — 84.

7. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 80.

8. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 77.

9. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 70.

10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 64.

…21. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 36.

…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 25.

Четвёртый этап IndyCar — Гран-при Алабамы — пройдёт 29 марта на автодроме «Барбер Моторспортс Парк».