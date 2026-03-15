«Вне зоны ответственности «Макларена». Стелла — о причинах DNS Норриса и Пиастри

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал ситуацию, из-за которой команда потеряла обе машины до старта Гран-при Китая. Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли принять участие в гонке из-за проблем с силовой установкой.

«Конечно, это разочаровывающий и довольно неприятный день. Мы выходим на трассу, чтобы бороться в гонке, а сегодня две машины «Макларена» остались в боксах, пока остальные участники соревновались.

Мы обнаружили проблемы с электрической частью силовой установки. Не удавалось установить связь с этим компонентом. Мы пытались устранить неисправность, заменив максимальное количество деталей, не прибегая к замене именно этого элемента, так как это заняло бы много времени и мы не успели бы к старту. Мы перепрограммировали систему, но решить проблему не вышло, и машина Ландо просто не была готова покинуть бокс.

Что касается Оскара, его болид смог выехать на стартовую решётку без затруднений, но, оказавшись там, не завёлся снова. Ситуация была похожа на ту, что произошла с Ландо, однако диагностировать неполадку у Оскара оказалось проще. Похоже, это снова сбой в электрической части силовой установки, но иного характера.

Это исключительный и нехарактерный случай, когда практически одновременно возникают две серьёзные неисправности в одном и том же компоненте. Вместе с Mercedes High Performance Powertrains (HPP) мы проанализируем причины случившегося.

Как я уже сказал команде и партнёрам из HPP, мы действуем как единое целое. И сообща мы справимся с этим неудачным днём и сделаем всё, чтобы это не повторилось в будущем.

Данная область машины находится вне зоны ответственности «Макларена», поэтому полностью полагаемся на информацию от HPP и доверяем их выводам. Согласно их отчёту, эти две проблемы имеют разную природу. Таким образом, похоже, что это совпадение. Они произошли одновременно, на одном Гран-при, и обе привели к фатальным последствиям. Когда мы глубже изучим вопрос, то сможем провести более тщательный анализ и понять, есть ли факторы, зависевшие от «Макларена», — приводит слова Стеллы издание RaceFans.