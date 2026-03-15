«Доверяю им». Вассёр — о борьбе между Леклером и Хэмилтоном на Гран-при Китая

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером по ходу Гран-при Китая. Пилоты «Скудерии» несколько раз менялись позициями, но в итоге финишировали третьим и четвёртым.

«Я проверил свой пульс — всё было в порядке. Доверяю им. Это всегда непросто, потому что сложно их остановить, но не хочу просить их заморозить позиции. Думаю, это было бы нечестно. Они профессионалы. Это хорошо для команды, хорошо для Формулы-1. Хотел бы, чтобы так и оставалось.

Это важный шаг. Как и для Кими [Антонелли] — по другим причинам. Уверен, это поможет нам вернуться. Сейчас наша цель — «Мерседес».

В целом уикенд получился хорошим, но мы всё ещё отстаём на четыре-пять десятых. Это много. Но мы работаем не только над силовой установкой, работаем над всем. С двигателем дело обстоит немного сложнее, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Не найдём волшебного решения, которое даст нам пять десятых секунды. Думаю, лучше постараться найти пять направлений, каждое из которых даст нам по одной десятой», — приводит слова Вассёра издание Crash.net.