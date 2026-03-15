«Думал, что всё кончено». Берман — о пятом месте на Гран-при Китая
Пилот «Хааса» Оливер Берман подвёл итоги Гран-при Китая, где финишировал пятым, принеся команде 10 очков.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
«Это была отличная гонка, мы и мечтать не могли о лучшем, теперь я просто хочу продолжать ехать в том же духе.
На первом круге мне очень не повезло — [Исака] Хаджара занесло прямо передо мной, подумал, что наша гонка закончилась — в тот момент я откатился на 12-е место. К счастью, автомобиль безопасности выехал как раз тогда, когда нам это было нужно. Мы воспользовались этой удачей, да и машина сегодня была очень быстра. Я невероятно счастлив», — заявил Берман во время прямого эфира после гонки.
