«Думал, что всё кончено». Берман — о пятом месте на Гран-при Китая

Пилот «Хааса» Оливер Берман подвёл итоги Гран-при Китая, где финишировал пятым, принеся команде 10 очков.

«Это была отличная гонка, мы и мечтать не могли о лучшем, теперь я просто хочу продолжать ехать в том же духе.

На первом круге мне очень не повезло — [Исака] Хаджара занесло прямо передо мной, подумал, что наша гонка закончилась — в тот момент я откатился на 12-е место. К счастью, автомобиль безопасности выехал как раз тогда, когда нам это было нужно. Мы воспользовались этой удачей, да и машина сегодня была очень быстра. Я невероятно счастлив», — заявил Берман во время прямого эфира после гонки.