Колапинто: каждый раз, когда я готов показать хороший результат, что-то меня останавливает

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал итоги Гран-при Китая, где финишировал 10-м и набрал одно очко.

«Хорошо, что удалось набрать очки. Мне грустно, что я набрал их из-за того, что Макс [Ферстаппен] сошёл с дистанции. Иначе я бы их не набрал. Неприятно, что пришлось ехать позади машин, которые медленнее нас.

Мне очень не повезло. Я злюсь, но не из-за контакта с Эстебаном [Оконом] — он извинился, и всё нормально. Проблема, что пришлось начинать с другой стратегии. Это и бесит больше всего — каждый раз, когда я готов показать хороший результат, что-то меня останавливает. Чувствовал, что это была одна из моих лучших гонок.

Ещё был довольно зол на Карлоса [Сайнса], потому что он меня здесь опередил. Мне так хотелось его обогнать, что я готов был броситься куда угодно и устроить хаос, но я сдержался и остался 10-м. К счастью, не наделал глупостей», — приводит слова аргентинца издание ESPN.