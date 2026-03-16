Шарль Леклер вышел на второе место по количеству Гран-при, проведённых за «Феррари»
В активе пилота «Феррари» Шарля Леклера теперь больше этапов Гран-при за команду, чем у Кими Райкконена. Монегаск переместился на второе место в списке гонщиков по количеству этапов, проведённых за «Скудерию», оставив позади финна со 151 гонкой.
Топ-5 гонщиков по количеству проведённых Гран-при за «Феррари»:
1. Михаэль Шумахер — 179;
2. Шарль Леклер — 152;
3. Кими Райкконен — 151;
4. Фелипе Масса — 139;
5. Себастьян Феттель — 118.
Гран-при Китая стал для Леклера 152-й гонкой в составе «Феррари». Монегаск финишировал четвёртым, уступив напарнику Льюису Хэмилтону в борьбе за подиум. В активе Леклера восемь побед и 51 подиум за итальянскую команду.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
