Шарль Леклер вышел на второе место по количеству Гран-при, проведённых за «Феррари»

В активе пилота «Феррари» Шарля Леклера теперь больше этапов Гран-при за команду, чем у Кими Райкконена. Монегаск переместился на второе место в списке гонщиков по количеству этапов, проведённых за «Скудерию», оставив позади финна со 151 гонкой.

Топ-5 гонщиков по количеству проведённых Гран-при за «Феррари»:

1. Михаэль Шумахер — 179;

2. Шарль Леклер — 152;

3. Кими Райкконен — 151;

4. Фелипе Масса — 139;

5. Себастьян Феттель — 118.

Гран-при Китая стал для Леклера 152-й гонкой в составе «Феррари». Монегаск финишировал четвёртым, уступив напарнику Льюису Хэмилтону в борьбе за подиум. В активе Леклера восемь побед и 51 подиум за итальянскую команду.