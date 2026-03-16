Денни Хэмлин победил в Лас-Вегасе и вошёл в топ-10 за всю историю NASCAR Cup Series

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку Pennzoil 400 — пятый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, которая прошла на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей». Отметим, что для Хэмлина это вторая подряд победа в Лас-Вегасе. Кроме того, она стала уже 61-й в карьере Денни, который теперь входит в топ-10 по числу выигранных гонок за всю историю высшего дивизиона NASCAR.
Хэмлин одержал победу, несмотря на то что на 84-м круге получил штраф за превышение скорости на пит-лейне. Денни был оштрафован и откатился на 31-е место, но уже к концу второй стадии прорвался на пятую позицию, а на финальном рестарте опередил Кристофера Белла и в концовке выдержал прессинг Чейза Эллиотта. Третье место занял Уильям Байрон, Кристофер Белл к концу заезда откатился на четвёртую позицию, а топ-5 замкнул Тай Гиббс.
NASCAR Cup Series. Pennzoil 400 (топ-10):
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.
2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.5 сек.
3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.4.
4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3.7.
5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4.4.
6. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +6.9.
7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9.2.
8. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +10.6.
9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +11.8.
10. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +12.0.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, принадлежащей Майклу Джордану и Денни Хэмлину, а на вторую строчку вернулся другой пилот коллектива Бубба Уоллас. Райан Блейни откатился на третью позицию, а Денни Хэмлин после своей победы занимает четвёртую строчку. Также отметим, что Райан Прис отобрал у Эй-Джея Оллмендингера позицию в топ-16, дающую путёвку в «Чейз».
Положение в общем зачёте (топ-20):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 255 очков.
2. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 194.
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 188.
4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 177.
5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 168.
6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 164.
7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 157.
8. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 157.
9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 146.
10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 140.
11. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 135.
12. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 127.
13. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 125.
14. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 122.
15. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 118.
16. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 117.
17. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 117.
18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 117.
19. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 108.
20. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 94.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Goodyear 400 — пройдёт 22 марта на легендарном овале «Дарлингтон Рейсвей».