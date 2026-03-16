Денни Хэмлин победил в Лас-Вегасе и вошёл в топ-10 за всю историю NASCAR Cup Series

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку Pennzoil 400 — пятый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, которая прошла на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей». Отметим, что для Хэмлина это вторая подряд победа в Лас-Вегасе. Кроме того, она стала уже 61-й в карьере Денни, который теперь входит в топ-10 по числу выигранных гонок за всю историю высшего дивизиона NASCAR.

Хэмлин одержал победу, несмотря на то что на 84-м круге получил штраф за превышение скорости на пит-лейне. Денни был оштрафован и откатился на 31-е место, но уже к концу второй стадии прорвался на пятую позицию, а на финальном рестарте опередил Кристофера Белла и в концовке выдержал прессинг Чейза Эллиотта. Третье место занял Уильям Байрон, Кристофер Белл к концу заезда откатился на четвёртую позицию, а топ-5 замкнул Тай Гиббс.

NASCAR Cup Series. Pennzoil 400 (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.

2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.5 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.4.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3.7.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4.4.

6. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +6.9.

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9.2.

8. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +10.6.

9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +11.8.

10. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +12.0.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, принадлежащей Майклу Джордану и Денни Хэмлину, а на вторую строчку вернулся другой пилот коллектива Бубба Уоллас. Райан Блейни откатился на третью позицию, а Денни Хэмлин после своей победы занимает четвёртую строчку. Также отметим, что Райан Прис отобрал у Эй-Джея Оллмендингера позицию в топ-16, дающую путёвку в «Чейз».

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 255 очков.

2. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 194.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 188.

4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 177.

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 168.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 164.

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 157.

8. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 157.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 146.

10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 140.

11. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 135.

12. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 127.

13. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 125.

14. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 122.

15. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 118.

16. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 117.

17. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 117.

18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 117.

19. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 108.

20. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 94.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Goodyear 400 — пройдёт 22 марта на легендарном овале «Дарлингтон Рейсвей».