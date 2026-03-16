Фильм «Ф-1» стал лауреатом премии «Оскар»-2026

В ночь на 16 марта состоялась 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

Спортивная драма «Ф-1», главную роль в которой исполнил американец Брэд Питт, стала победителем в номинации «лучший звук». Отметим, что фильм был претендентом ещё на три номинации — «лучший фильм», «лучший монтаж» и «лучшие визуальные эффекты».

Фильм «Ф-1» повествует о гонщике Сонни Хейнсе, после серьёзной аварии ушедшем из большого спорта, но вернувшемся спустя 30 лет в команду-аутсайдер после просьбы друга-владельца.

