В «Уильямсе» объяснили сход Албона перед стартом гонки Гран-при Китая

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Китая.

«Невероятное вождение от Карлоса, принёсшего нам первые очки в сезоне. Отличная работа. Он был безупречен от старта до финиша и заслужил это. У Алекса возникла проблема с гидравликой на прогревочных кругах, из-за чего в конечном итоге машина не смогла стартовать.

Очевидно, мы нацелены на большее. Мы знаем, что машина не так, где должны быть с точки зрения производительность, и у нас есть план на ближайшие месяцы по исправлению ситуации. Мы знаем, как добиться надёжности, и этот вопрос должен быть решён незамедлительно, поскольку оба наших гонщика способны бороться за очки», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».