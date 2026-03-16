Коллекционную карточку Антонелли выкупили практически за 9 млн рублей

Компания Topps, занимающаяся изготовлением коллекционных карточек, сообщила о покупке карточки с изображением пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли за $ 110 тысяч (8,977 млн рублей по курсу на 16 марта). Подобная карточка выпущена в единичном экземпляре.

Примечательно, что покупка произошла до победы Антонелли на Гран-при Китая.

Фото: Topps

Андреа Кими Антонелли 19 лет. Итальянец дебютировал в Формуле-1 в 2025 году за «Мерседес» и в свой первый сезон трижды смог подняться на подиум.

15 марта 2026 года Антонелли выиграл гонку Гран-при Китая, став вторым самым молодым победителем этапа Формулы-1 в истории, уступив по этому показателю только нидерландцу Максу Ферстаппену.

