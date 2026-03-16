«Эта машина летит как пуля». Ферстаппен высказался о победе Антонелли на Гран-при Китая
Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу итальянца Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» на Гран-при Китая.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267
«Это прекрасные моменты. Я очень рад за него. С ваших плеч спадает давление, когда вы выигрываете первую гонку. И [для Антонелли] это точно не последний раз.
Мы хорошо ладим. Он с энтузиазмом относится к программе GT3! И очень хочет выступать вместе. Посмотрим. Сейчас ему нужно сосредоточиться на Формуле-1. Эта машина летит как пуля, он может ещё многое выиграть в этом сезоне. У нас будет время, чтобы заняться другими делами», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.
