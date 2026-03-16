«Феррари» убрала обновление по ходу Гран-при Китая после запроса ФИА — The Race

«Феррари» убрала обновление по ходу Гран-при Китая после запроса ФИА — The Race
Команда Формулы-1 «Феррари» убрала мини-крылья с дуги безопасности «гало» после переговоров с Международной автомобильной федерацией (ФИА), сообщает издание The Race.

Несмотря на то что обновление успело пройти проверку во время пятничных заездов Гран-при Китая, «Феррари» приняла решение отказаться от него после вопроса ФИА касательно легитимности во избежание дальнейших разбирательств и возможной жалобы со стороны других команд. Теперь переговоры должны продолжиться.

Напомним, пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон занял третье место. Его напарник монегаск Шарль Леклер стал четвёртым.

