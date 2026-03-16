«Феррари» представит большой пакет обновлений на Гран-при Майами — Motorsport Italia

Команда Формулы-1 «Феррари» готовит большой пакет обновлений, который будет представлен на Гран-при Майами в начале мая, сообщает издание Motorsport Italia.

Помимо этого, итальянский коллектив планирует доработать экспериментальное крыло «макарена» к Гран-при Японии, который пройдёт с 27 по 29 марта в Сузуке. Напомним, «Феррари» впервые использовала крыло на этапе в Китае, но сняла его по ходу уикенда из-за проблем с аэродинамическим балансом.

Ранее семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил недовольство из-за отказа команды от экспериментального крыла на Гран-при Китая.

Болид «Феррари» SF-26 на тестах в Барселоне: