Петров ответил, позволит ли «Мерседес» бороться Расселлу и Антонелли

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Виталий Петров высказался о возможности борьбы между гонщиками «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что «Мерседес» позволит своим пилотам бороться до конца, пока они не будут вредить Кубку конструкторов. Конечно, Расселл выглядит сильнее, опытнее как пилот, у него больше сезонов за плечами. Антонелли проделал хорошую работу в квалификации и выиграл важную гонку — первую в карьере. У Расселла в этот момент сложились трудности.

Думаю, просто надо дождаться и посмотреть в дальнейшем, что будет в чемпионате, как Антонелли сможет навязать борьбу тому же Расселлу», — сказал Петров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.